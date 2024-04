Elden Ring Shadow of the Erdtree: cosa fare per prepararsi all'arrivo dell'espansione

State giocando agli ultimi capolavori giunti sul mercato come Final Fantasy 7 Rebirth e Dragon's Dogma 2? Siete in prima linea nel vostro live service preferito? O state aspettando un gioco in uscita tra poco? Male. Questo è il momento perfetto per rispondere: "sto giocando a Elden Ring".

Okay, così suoniamo un po' troppo aggressivi, ma lasciateci spiegare. Come ben saprete a fine giugno arriverà Shadow of the Erdtree, la prima vera espansione di Elden Ring (e forse l'ultima, visto che ufficialmente non ci sono piani per altri contenuti). In altre parole, tra due mesi potremo tornare nell'Interregno.

La verità però è che non dovreste assolutamente aspettare l'ultimo secondo per riprendere in mano Elden Ring, soprattutto se siete rimasti lontani dal GDR sin dalla sua uscita. La cosa migliore è saltare su Torrente e sfruttare queste settimane per riscaldarvi o, se siete completamente a digiuno, per arrivare pronti per l'uscita di Shadow of the Erdtree e godervi l'espansione insieme al resto della comunità.

In questo articolo vogliamo quindi aiutarvi a prepararvi sotto tre diversi punti di vista all'arrivo di Shadow of the Erdtree. Ovviamente l'approccio più corretto è "giocate, divertitevi e arrivate ai titoli di coda senza troppo stress", ma non per tutti è così semplice e vogliamo quindi darvi una serie di suggerimenti.