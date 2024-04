Marvel's Spider-Man 2: un probabile nemico da un DLC è trapelato online con immagini

In base ad alcune informazioni emerse in precedenza, sembra che The Beetle venga inserito all'interno di Marvel' Spider-Man 2 attraverso una nuova storia che vedrebbe Janice Lincoln a interpretare il personaggio in questione.

Si tratta solo di concept art, dunque non è detto che tale contenuto sia effettivamente in arrivo né che il suo aspetto corrisponda a quanto emerso, ma secondo varie fonti, tra cui l'utente X riportato qui sotto, The Beetle dovrebbe essere uno dei nemici principali a caratterizzare almeno uno dei nuovi DLC in arrivo.

Un design classico

In effetti, il design emerso dai concept art in questione sembrerebbe confermare questa ipotesi, ma con un tipo di armatura che forse si riferisce maggiormente alle prime versioni del personaggio, introdotto per la prima volta negli anni 60.



Si tratterebbe dunque di una sorta di fusione tra il design più "antico" di The Beetle e il suo interprete più recente, considerando che il super cattivo in questione era inizialmente interpretato da Abner Jenkins, ma la versione messa in scena nel gioco dovrebbe essere quella di Janice Lincoln, che evidentemente apprezza però il costume in stile armatura delle origini.

In effetti, alcuni possibili DLC in arrivo potrebbero essere stati svelati anche dall'ultimo aggiornamento ufficiale al gioco, in attesa di ulteriori comunicazioni.