Netflix licenzia e si spezza: la sezione cinematografica è ora divisa in 4 gruppi

Questa ristrutturazione arriva non molto tempo dopo che Dan Lin è diventato il nuovo capo della divisione cinematografica di Netflix, prendendo il posto di Scott Stuber, che ha lasciato l'azienda per fondarne una propria.

Netflix ha annunciato alcuni licenziamenti e una nuova ristrutturazione interna. Deadline la definisce una "grande ristrutturazione" e segnala che 15 persone della divisione cinematografica dell'azienda sono state licenziate. Non si tratta di un numero enorme né in valore assoluto né in valore relativo, visto che Netflix ha 10.000 dipendenti in tutte le sue divisioni, ma ovviamente è sempre negativo quando qualcuno perde il proprio lavoro.

Netflix Film si spezza in due divisioni interne

Netflix non è solo film, ovviamente, ma non pare ci siano cambiamenti per la divisione delle serie TV

Questa nuova riorganizzazione porta con sé anche una nuova struttura interna per la divisione cinematografica di Netflix.

Questa parte della compagnia si divide in più parti categorizzate per genere, con un diverso capo a gestire i team. Da un lato troviamo Ori Marmur che gestisce i film d'azione, fantasy, horror e sci-fi. C'è poi Kira Goldberg che si occupa dei thriller, drama e dei film per famiglie. Si passa a Niija Kuykendall che guiderà il team per i prodotti young adult, a tema vacanze e basati sulla fede. Infine, ci sarà Jason Young per le commedie e le rom-com.

Questi cambiamenti sono già stati introdotti lo scorso mese, dietro le quinte.

