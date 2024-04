Netflix: le nuove uscite di aprile, torna Rebel Moon

Aprile, dolce dormire, magari dopo aver guardato qualcosa in TV dopo cena: in questo senso, il catalogo di Netflix si aggiorna con alcuni contenuti da tenere d'occhio se siete videogiocatori o semplicemente spettatori curiosi. Se poi avete guardato la prima parte di Rebel Moon qualche mese fa, vi farà piacere sapere che a fine mese arriverà la conclusione della storia. Oppure no, dipende se vi è piaciuto il film di Zack Snyder: a noi no, e vi abbiamo spiegato perché nella nostra recensione, ma saremo davanti allo schermo anche per La Sfregiatrice, nella speranza che il controverso regista abbia aggiustato il tiro. Non è comunque l'unica uscita interessante del mese: per sapere cos'altro ci riservi Netflix ad aprile 2024 non dovete fare altro che continuare a leggere.

Mazerunner Il cast di Mazerunner in una scena del film Trovate già disponibile da inizio mese i tre film di Mazerunner, tratti dai romanzi young adult di James Dashner. Mazerunner, Mazerunner: La fuga e Mazerunner: La rivelazione compongono la trilogia incentrata sui Radurai, un gruppo di adolescenti senza alcun ricordo della loro vita prima di essere intrappolati nel Labirinto. Nel corso della storia, i protagonisti affrontano le sfide di questo scenario distopico, scontrandosi con l'organizzazione W.C.K.D nel tentativo di trovare la libertà. Non sono grandissimi film, ma servono da buon intrattenimento se apprezzate il genere e l'azione, specialmente perché sembrano dei videogiochi in carne e ossa. Più che altro, i film della serie Mazerunner hanno lanciato le carriere di Dylan O'Brien (visto anche in Love and Monsters) e Kaya Scodelario, che ha poi interpretato Claire Redfield in Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Tremors Il cast di Tremors in una scena del film Se vi siete persi questa perla degli anni '90 di Ron Underwood, Netflix vi permette di recuperare: è già in catalogo dall'inizio del mese. Siamo a Perfection, una cittadina isolata del Nevada, in cui Val McKee (Kevin Bacon) and Earl Bassett (il compianto Fred Ward) sono due tuttofare alle prese con un problema fuori dal comune: giganteschi e orribili vermi preistorici che si muovono sottoterra, seguendo suoni e vibrazioni. Insieme a una tenace sismologa, dovranno cercare di evacuare la città senza farsi ammazzare. A metà tra la commedia e l'horror, con un equilibrio fuori dal comune, Tremors è un'avventura iconica che ha dato inizio a una serie altalenante, ricca di momenti memorabili, battute ironiche e personaggi sopra le righe, come il fanatico Burt Gummer di Michael Gross, poi diventato praticamente il protagonista della serie. Da vedere assolutamente con una busta di popcorn in mano.

Un piedipiatti a Beverly Hills Eddie Murphy è Axel Foley nei film della serie Un piedipiatti a Beverly Hills Il 4 aprile Eddie Murphy arriva su Netflix con Un piedipiatti a Beverly Hills, in modo da prepararsi all'uscita di Axel F, il nuovo film della serie Beverly Hills Cop. In catalogo potete trovare quindi i primi tre film, usciti tra il 1984 e il 1994 per la regia di Martin Brest, Tony Scott e John Landis. Il protagonista è sempre lui, Axel Foley, lo scapestrato poliziotto di Detroit che finisce a indagare - spesso senza autorizzazione - su crimini che lo portano a Beverly Hills a fare maldestramente squadra con gli agenti Taggart (John Ashton) e Rosewood (Judge Reinhold). Tra sparatorie, inseguimenti e criminali, Beverly Hills Cop appartiene al genere buddy cop, in cui due o più personaggi, solitamente con caratteri molto diversi se non diametralmente opposti, finiscono a fare fronte comune per risolvere il caso di turno. Praticamente un Die Hard un po' meno violento e un po' più commedia, ma sempre con tanta azione e ironia.

Kiseiju – La zona grigia Kiseiju - La zona grigia, in uscita il 5 aprile Kiseiju - L'ospite indesiderato è un manga in 10 volumi di Hitoshi Iwaaki, pubblicato tra il 1989 e il 1994. Su Netflix potete già trovare la serie animata omonima, ma dal 5 aprile sarà disponibile anche una serie TV live action coreana, intitolata Kiseiju - La zona grigia, che racconta una storia diversa, ispirandosi alla stessa premessa: una specie aliena arriva sulla Terra e comincia a sostituire gli umani, prendendo possesso dei loro corpi e delle loro menti dopo averli uccisi. La protagonista, Jeong Su-in, finisce posseduta "a metà" da una parassita che non riesce a sostituirla completamente, formando quindi un legame simbiotico che non vedono di buon occhio né gli umani che danno la caccia ai parassiti, né gli stessi alieni. Naturalmente si tratta di una produzione a tinte horror: chissà se la serie TV esplorerà i dilemmi filosofici sollevati nell'opera originale o se propenderà per l'azione sfrenata come sembrerebbe suggerire il trailer.

Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice Sofia Boutella è Athelais/Kora in Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice I sette samurai (meno uno) sono tornati su Veldt per addestrare gli agricoltori e difendere la luna dall'imminente attacco dell'Imperium: sappiamo solo questo di Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, il secondo film di una storia che, nella mente di Zack Snyder, sarebbe dovuta essere un nuovo Star Wars. Vi abbiamo già raccontato di come sia nata quest'idea e di come Snyder l'abbia portata avanti, imbastendo un universo multimediale che dovrebbe contare fumetti e videogiochi. Purtroppo il primo film ci ha lasciato l'amaro in bocca, ragion per cui siamo curiosi di vedere la fantomatica Director's Cut che dovrebbe arrivare tra qualche tempo con un minutaggio anche più significativo. Rebel Moon aveva delle potenzialità e magari La Sfregiatrice - il soprannome che l'Imperium ha dato alla protagonista Arthelais/Kora, interpretata da Sofia Boutella - riuscirà a sorprenderci in positivo. Lo scopriremo il 19 aprile.

City Hunter Una scena di City Hunter, in uscita il 25 aprile No, non è il film cinese del '93 con Jackie Chan, ma un nuovo adattamento cinematografico tutto giapponese del famosissimo manga di Tsukasa Hojo: alla regia di questo nuovo City Hunter, in arrivo il 25 aprile, troviamo Yūichi Satō, mentre a interpretare il protagonista Ryo Saeba ci sarà Ryohei Suzuki, un attore molto popolare in patria. A giudicare dal trailer, il nuovo film sembrerebbe piuttosto fedele alla storia originale, quantomeno nelle basi: Ryo, uno sweeper di Tokyo, si ritrova a fare coppia con Kaori Makimura, la manesca sorella del suo migliore amico, per scoprire chi ha assassinato quest'ultimo. Ryo però non è solo un tiratore eccezionale e un investigatore provetto, è anche perennemente allupato, e il film promette un buon equilibrio tra azione, sparatorie, dramma e comicità. Nel caso in cui siate completamente a digiuno di City Hunter, su Netflix trovate anche il lungometraggio animato Private Eyes. Get wild and tough... ♫♫