Logitech G PRO X 60: disponibile da oggi la tastiera da gaming creata insieme ai pro player

Logitech G PRO X 60 è disponibile a partire da oggi sullo shop ufficiale Logitech, a un prezzo di 215€ o 199,99€ e in tre differenti colorazioni: nero, bianco o rosa. Si tratta di una tastiera creata insieme ai pro player, nell'ambito di uno sviluppo durato diciotto mesi che ha coinvolto oltre trenta giocatori professionisti. Caratterizzata da un fattore di forma compatto al 60%, la Logitech G PRO X 60 include switch GX Optical di tipo tattile e lineare, un sistema di illuminazione LIGHTSYNC RGB, un selettore per la modalità gioco, una rotella del volume, controlli multimediali, copritasto dual-shot in PBT, tripla connettività (USB cablato, LIGHTSPEED Wireless e Bluetooth), un adattatore LIGHSTPEED per il collegamento di un mouse compatibile e una custodia semirigida. A proposito di tecnologie, un elemento distintivo della PRO 60 X è il sistema KEYCONTROL, che offre agli utenti un'ampia gamma di personalizzazioni relative ai controlli, con la possibilità di creare dei livelli accessibili istantaneamente e assegnare fino a quindici funzioni per singolo tasto, in combinazione con G-SHIFT per i comandi cross-device che sfruttano al massimo l'ecosistema Logitech G.

Un progetto molto particolare Logitech G PRO 60 X in versione nera Logitech G PRO 60 X è nata dunque nell'ambito di un processo molto particolare, che prevede quattro differenti fasi: una di avvicinamento, in cui Logitech coinvolge numerosi pro player per far conoscere loro i meccanismi dietro la realizzazione di un progetto; una di studio e di confronto, in cui l'azienda e i pro player fanno il punto sulle caratteristiche necessarie al fine di realizzare il miglior prodotto possibile; una in cui vengono realizzati prototipi che vanno a integrare tali funzionalità e specifiche; e infine una dedicata al feedback sulla base dei test effettuati su detti prototipi. Come vi dicevamo in apertura di news, la tastiera è già disponibile sullo shop ufficiale Logitech ed è appena arrivata in redazione. Rimanete quindi sintonizzati per la nostra recensione che arriverà nei prossimi giorni. Scheda tecnica Logitech G PRO 60 X Formato: compatto, 60%

compatto, 60% Layout: ISO ITA

ISO ITA Compatibilità: PC

PC Interruttori: GX Optical

GX Optical Copritasto: PBT Dual-shot

PBT Dual-shot Programmazione: sì

sì Connettività: cablata via USB, LIGHTSPEED Wireless, Bluetooth

cablata via USB, LIGHTSPEED Wireless, Bluetooth Illuminazione: RGB programmabile

RGB programmabile Batteria: fino a 65 ore

fino a 65 ore Software: Logitech G Hub

Logitech G Hub Dimensioni: 290 x 103 x 39 millimetri

290 x 103 x 39 millimetri Peso: 590 grammi +15