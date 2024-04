Il Problema dei Tre Corpi, la (finta) recensione del gioco in realtà virtuale della serie TV

Come potete facilmente immaginare, nel proseguo dell'articolo ci saranno dei piccoli spoiler sulla serie e sul libro. Se non volete avere alcuna anticipazione, interrompete subito la lettura.

Tra le tante cose tratte direttamente dai romanzi, non poteva ovviamente mancare il gioco in realtà virtuale che i San Ti sfruttano per cercare umani dalla spiccata intelligenza e adatti ai loro scopi. Tra il serio ed il faceto, stileremo una recensione di questo software così come ci è stato mostrato nella serie TV, cercando al contempo di capire se e come potrà essere d'ispirazione per i designer di giochi in VR del domani.

Difficile prevedere come se la caveranno le prossime stagioni, quando la guerra ai San Ti raggiungerà epoche e luoghi ben diversi da quelli visti nelle puntate già disponibili su Netflix, ma il parere su quanto visto fino ad oggi è assolutamente positivo anche per merito di una trasposizione coerente, ma non letterale.

La serie TV, che si prende la briga di mettere in ordine cronologico alcuni avvenimenti narrati nei libri, finora si è dimostrata assolutamente in grado di rispettare e riproporre la qualità che ha fatto la fortuna della fonte d'ispirazione. Inoltre, tirando in ballo diversi protagonisti, alcuni inesistenti o dal peso minore rispetto alle controparti letterarie, ha offerto agli spettatori personaggi a cui affezionarsi e dotati di sufficiente spessore psicologico.

Concedendo uno spazio limitato alle descrizioni, i libri possono sembrare a tratti confusi, soprattutto nei passaggi più scientifici. Nonostante ciò, riescono a tenere incollati, pagina dopo pagina, grazie all'imprevedibilità di certi processi, all'originalità di alcune situazioni, alla brillantezza delle soluzioni trovate. Anche quando si è certi di aver capito come andrà a finire, Il Problema dei Tre Corpi introduce un fattore in più, una variabile ulteriore, un ostacolo successivo.

L’hardware al servizio del software

Ne Il Problema dei Tre Corpi rivediamo alcuni attori già in azione ne Il Trono di Spade. Qui per esempio ritroviamo Liam Cunningham nei panni di Thomas Wade

Il videogioco senza titolo de Il Problema dei Tre Corpi è tutt'uno con il suo hardware. Lo si può pensare come una sorta di Game & Watch all'ennesima potenza o, meglio ancora, come un Tiger R-Zone (se non sapete cosa sia aggiornatevi subito, perché è una delle cose più trash mai concepite dall'industria videoludica). A differenza di quanto accade nel libro, dove si poteva accedere al gioco tramite il web, per poi essere fruito grazie ad una periferica dedicata, nella serie tv tutto è integrato nell'avveniristico visore che avvia la partita automaticamente non appena lo si indossa.

Privo di qualsivoglia ingresso, caratterizzato da una superficie completamente riflettente, il visore è costruito tramite processi e materiali sconosciuti al genere umano. Nelle puntate della prima stagione non si fa alcun riferimento alla loro produzione, né al sistema che alimenta degli apparecchi che, almeno all'apparenza, non hanno alcun bisogno di ricaricarsi. Contenuti all'interno di ingombranti scatole rigide di colore bianco, che ne facilita il trasporto in tutta sicurezza, i visori sono anche in grado, a quanto sembra, di adattarsi facilmente alle specificità dell'utilizzatore che non dovrà regolarlo in alcun modo per indossarlo perfettamente e senza alcuna problematica.

Il visore de Il Problema dei Tre Corpi si adatta anche a qualsiasi abbigliamento. Del resto anche gli Apple Vision Pro sono la dimostrazione la realtà virtuale per sdoganarsi alle grandi masse deve essere alla moda

Da questo punto di vista il prodotto dei San Ti sembra perfetto in ogni suo aspetto. Rispetto alle periferiche terrestri abbatte due problematiche non da poco che, tra le altre cose, attualmente allontanano la realtà virtuale dalle grandi masse. Al di là del fatto che le periferiche vengano regalate ai diretti interessati, con un totale abbattimento dei costi per l'utente finale, i visori extraterrestri non hanno bisogno né di cavi, né di un hardware esterno per funzionare e, soprattutto, sono leggeri e facilmente indossabili. Se sul primo punto visori come lo stesso Apple Vision Pro, per citare l'ultimo arrivato, hanno già centrato l'obbiettivo, i designer del nostro pianeta sono ancora ben lontani dal proporre una periferica adatta a tutti sin da subito e che non pesi sul collo e sulle spalle dell'utilizzatore.

Per quanto riguarda il software, il visore dei San Ti paga lo scotto di poter far girare un solo gioco, al contrario della totalità di quelli contemporanei di casa nostra. Tuttavia, l'esperienza che è in grado di offrire è fuori parametro per resa e senso d'immersione che è in grado di garantire.