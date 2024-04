One-Punch Man: il cosplay di Fubuki di cay0sh mette in risalto il fascino del personaggio

Grazie alle divertenti e assurde avventure di Saitama, un eroe che può sconfiggere chiunque con un solo pugno, One-Punch Man è diventato uno degli anime più apprezzati dagli ultimi anni. Sono passati circa 5 anni dalla messa in onda della seconda stagione e in tanti stanno aspettando la terza, che si spera debutterà nel corso dell'anno. Per ingannare l'attesa, vi proponiamo il cosplay di Fubuki firmato da cay0sh.

Fubuki, nell'universo di One-Punch Man è un personaggio molto potente, tanto da figurare in cima alla classifica degli eroi di rango B grazie alle sue abilità da Esper sono così avanzate. Conosciuta anche con i soprannomi di Tempesta Infernale e Tormenta dell'Inferno, possiede la capacità di manipolare la psiche per levitare, generare tornado devastanti e, se necessario, creare scudi protettivi per salvaguardare se stessa e i suoi compagni.