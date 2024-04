Carbonara Day: ecco la ricetta perfetta secondo le icone PlayStation

Oggi si festeggia il Carbonara Day, ovvero il settantentesimo anniversario dalla nascita di uno dei piatti più celebri e amati della cucina italiana. A quanto pare anche le icone PlayStation apprezzano particolarmente questo piatto e ci svelano la ricetta per una "Carbonara da Pro".

In realtà è praticamente impossibile risalire alla creazione del piatto e dunque è stato scelto come anniversario la prima volta che la ricetta è stata pubblicata in Italia, ovvero nel 1952, tramite le pagine di Cucina Italiana, mentre le vere origini sono tutt'ora oggetto di dibattito e potrebbero persino non essere italiane. Sia come sia, si tratta di uno dei piatti più apprezzati e rappresentativi della cucina nostrana e anche uno dei più imitati all'estero.