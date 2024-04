Suicide Squad: Kill the Justice League, Joker e le novità dell'Episodio 1: Paura

Suicide Squad: Kill the Justice League è stato senza dubbio uno dei giochi più chiacchierati degli ultimi mesi, finito nel mirino di critiche spietate e spesso ingiuste già prima dell'uscita ufficiale per via della natura live service del progetto e degli inevitabili confronti con il glorioso passato dell'Arkhamverse, l'universo videoludico DC creato da Rocksteady Studios. Non sappiamo ancora come sia andato esattamente il debutto del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma è chiaro che per un prodotto di questo tipo il supporto post-lancio rappresenta un elemento fondamentale e unitamente agli sconti contribuirà in maniera importantissima a determinare il successo o l'insuccesso di questa controversa operazione. Ebbene, abbiamo provato Joker e le novità dell'Episodio 1: Paura, che costituisce la prima parte della Stagione 1 di Suicide Squad: Kill the Justice League, ed eccoci a raccontarvi com'è andata.

Struttura: tredici Brainiac per me posson bastare Il mondo immaginato da Joker in Suicide Squad: Kill the Justice League Se avete completato la campagna di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Suicide Squad: Kill the Justice League e vi siete cimentati con l'endgame e i suoi contenuti, saprete già che l'invasione di Brainiac è avvenuta contemporaneamente su tredici mondi differenti, universi paralleli o Elseworlds per dirla alla DC; e che per liberarci del malvagio androide alieno dovremo dunque sconfiggere tutte le sue varianti. Strutturalmente, l'idea degli sviluppatori appare ora ben chiara: dopo quello che potremmo considerare l'episodio 0 di questo percorso, "Crisi Finita", corrispondente appunto alla campagna di base di Kill the Justice League, i restanti dodici Brainiac verranno collocati all'interno di altrettanti episodi tematici, due per stagione, che porteranno con sé un totale di sei nuovi personaggi giocabili e una quantità imprecisata di missioni extra, loot e collezionabili legati al Battle Pass. Quest'ultimo è del tutto opzionale e può essere acquistato per 1000 LuthorCoin (9,99€), ma si ripaga da solo laddove si completino tutti i 76 livelli disponibili. Per quanto riguarda invece il pezzo più pregiato della Stagione 1, ovverosia il giovane, ma non meno folle Joker proveniente da una realtà parallela, lo si può acquistare subito per 1000 LuthorCoin oppure sbloccarlo gratuitamente dopo aver battuto Brainiac, missione questa accessibile solo al livello 40 dell'episodio. Quanto tempo ci vuole per riuscirci? Alcuni giocatori hanno criticato la prima stagione di Suicide Squad: Kill the Justice League (strano!) parlando di un grinding eccessivo per poter sbloccare Joker, ma in realtà basta completare letteralmente quaranta missioni a scelta fra quelle accessibili, che hanno una durata che va dai cinque ai venti minuti a seconda della complessità, con gli incarichi più difficili che restituiscono una maggiore quantità di punti e velocizzano dunque il processo. Un nuovo scontro con Brainiac, stavolta in versione Lanterna Verde, nell'Episodio 1 di Suicide Squad: Kill the Justice League Sono invece fondate le critiche relative al riciclo dei contenuti, seppure con due importanti distinguo. Il primo è che si sapeva già perfettamente che le varianti di Brainiac avrebbero mimato le capacità dei componenti della Justice League, come del resto già accaduto alla fine della campagna con la "versione Flash" del supercattivo; il secondo è che le missioni nuove ci sarebbero anche (sette, per la precisione), ma riprendono attività già ampiamente affrontate nel gioco base. Il problema della varietà non è dunque nuovo e rappresenta il principale limite del titolo targato Rocksteady Studios, ma non ci aspettavamo che venisse ribadito anche in questo ambito stagionale, come invece accaduto. Sotto questo aspetto Joker rappresenta una ventata d'aria fresca, con le sue abilità e una progressione tutta da scoprire (ne parliamo fra un attimo), ma da solo non basta a colmare le mancanze originali dell'esperienza.