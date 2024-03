Suicide Squad: Kill the Justice League, il Battle Pass stagionale si ripaga da solo

Suicide Squad: Kill the Justice League vedrà oggi l'inizio della Stagione 1, che come sappiamo introduce il personaggio del Joker e nuovi contenuti, nonché un Battle Pass stagionale che, a quanto pare, si ripaga da solo.

Le cose stanno così: acquistando il Battle Pass della Stagione 1 di Suicide Squad: Kill the Justice League dallo shop in-game per 1000 LuthorCoin (9,99€), avremo modo non solo di sbloccare costumi, colorazioni, emote, espressioni e banner inediti per i nostri personaggi, ma andando a completare i 76 tier riceveremo anche... 1000 LuthorCoin.

Considerando anche il fatto che i Battle Pass di Suicide Squad: Kill The Justice League non hanno una scadenza, si tratta senza dubbio di un approccio amichevole e interessante per il pur criticatissimo looter shooter di Rocksteady Studios.