Suicide Squad: Kill the Justice League, la Stagione 1 introdurrà Joker e sistemerà l'end game

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer dello sparatutto in terza persona Suicide Squad: Kill the Justice League per svelare quanto pianificato per la Stagione 1, in arrivo il 28 marzo. Sarà disponibile per tutti i possessori del gioco, senza costi aggiuntivi e vedrà i membri della Suicide Squad: Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark; teletrasportarsi in un Elseworld invaso da Brainiac per salvare e reclutare un Joker proveniente da una realtà alternativa. L'obiettivo è quello di sistemare l'end game aggiungendo nuovi contenuti.

Il Joker sarà appunto il nuovo personaggio giocabile che si unirà alla Task Force X, portando altro caos e confusione all'interno della squadra "insieme a una sana dose di esplosivi e un ombrello razzo con cui librarsi in aria e sorvolare la città." Vediamo il filmato:

La Stagione 1 avrà anche due episodi dedicati, ciascuno dei quali introdurrà nuove incursioni e roccaforti, missioni e attività, armi tipiche dei super cattivi DC, attrezzature e oggetti cosmetici, scontri con varianti Brainiac dei boss, e altro ancora.