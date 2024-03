Avventura 2: disponibile lo Starfield italiano, il cui autore è introvabile

Avventura 2 , che possiamo definire scherzosamente lo Starfield italiano (è un gioco di ruolo ambientato nello spazio), è finalmente disponibile online, come annunciato nell' ultimo numero della newsletter Quattro Bit di Andrea Pachetti. Ancora non c'è traccia di Alessandro Castellari, l'autore, che non ha risposto agli appelli pubblici lanciati dopo la pubblicazione di Avventura 1 . Caro Alessandro, se ci sei, batti un colpo e palesati per essere celebrato come meriti. Purtroppo di lui non si sa nulla di certo, a parte il nome che compare a chiare lettere nei due giochi, e i tentativi fatti di rintracciarlo non sono stati fruttuosi.

Un gioco inedito

Avventura 2 è un gioco di ruolo per C64 ambientato nello spazio

Considerate che Avventura 2 è un gioco rarissimo, più di Avventura 1, e questa è la prima volta che viene pubblicato online. Pubblicato nel 1984 dalla sconosciuta Electronic Future World, ne esiste praticamente un solo esemplare conosciuto, tanto che per anni è stato un vero e proprio mito del settore, di cui si dubitava addirittura l'esistenza. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando dei primi giochi di ruolo elettronici sviluppati in Italia. Per inciso, il sistema di gioco di Avventura 2 sembra essere ispirato al gioco di ruolo cartaceo VII Legio.

Per scaricare Avventura 2, potete andare sul sito Ready64. Per giocarci avete bisogno di un emulatore, come il CCS64 o il VICE.