PlayStation Network down: segnalati problemi di rete su PS4 e PS5 il 21 marzo

"Potresti avere difficoltà in fase di accesso o durante la creazione di un account per PlayStation Network. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente [...] Potresti avere difficoltà ad avviare giochi, app o funzioni di rete. [...] Potresti avere difficoltà ad avviare giochi, app o funzioni di rete. [...] Potresti avere difficoltà a scaricare contenuti PlayStation Video. [...] Potresti avere difficoltà ad acquistare prodotti da PlayStation Store. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza", recita la pagina ufficiale dello stato del servizio di rete.

Anche voi avete riscontrato problemi?

La pagina di stato del PSN

Chiaramente, la speranza è che Sony riesca a risolvere in fretta i problemi del PlayStation Network e che tutti gli utenti possano tornare a sfruttare tutti i servizi online il prima possibile, anche in vista del weekend, il momento ideale per molti per cimentarsi nel proprio hobby preferito in compagnia di altri giocatori o in solitaria. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità.

Anche voi state avendo problemi con il PSN su PS5 e PS4 al momento? Fatecelo sapere nei commenti.