Dragon's Dogma 2: giocatori vogliono uccidere tutti i PNG inutili per migliorare la fluidità

Si potrebbe attendere anche una patch risolutiva, ma la via del massacro sembra più appetibile a molti, anche perché i PNG uccisi in Dragon's Dogma 2 rimangono morti, quindi vengono effettivamente eliminati dal gioco. Insomma, sembra che Capcom abbia creato un loop che incentiva lo sterminio di massa.

I giocatori di Dragon's Dogma 2 sono determinati a migliorare il framerate del gioco a tutti i costi... davvero a tutti, nel senso che si stanno organizzando per uccidere i PNG (personaggi non giocanti) considerati inutili. Capcom ha infatti spiegato che i problemi di performance dipendono proprio da loro e da come il sistema calcola l'impatto della loro presenza nell'ambiente circostante. Quindi ecco la soluzione: sterminarli.

Psicopatici?

I giocatori stanno organizzando un massacro di PNG

L'eliminazione dei PNG non sta avvenendo in modo irrazionale. I giocatori infatti si stanno organizzando su Reddit per capire quali sono i personaggi eliminabili senza conseguenze, ossia senza perdere missioni e contenuti. Altri hanno suggerito una via più spiccia: ucciderli dopo le quest.

Sinceramente ci sembra un comportamento un po' in contrasto con la storia raccontata dal gioco, ma evidentemente il framerate è più importante di tutto il resto per alcuni. Chissà se Capcom aveva pensato a cosa sarebbe accaduto parlando apertamente del problema dei PNG.

Per il resto vi ricordiamo che Dragon's Dogma 2 è disponibile per PC, Xbox Series X/S e PS5. per altri dettagli leggete la nostra recensione.