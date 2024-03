Zoochosis mostrato con un trailer al Future Games Show di primavera

In occasione del Future Games Show di primavera abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer di Zoochosis, particolare avventura horror ambientata in uno zoo. Il giocatore veste il ruolo del guardiano notturno al suo primo turno. All'improvviso scopre che alcuni animali sono infetti e si trasformano in mutanti. L'0biettivo è salvarli e salvare se stessi, risolvendo al contempo il mistero dello zoo.

Il filmato mostra diverse sequenze di gioco, compresi quelli che sembrano essere dei parassiti non proprio rassicuranti.

Quindi nel gameplay dovremo entrare in contatto con gli animali, prenderci cura di loro, scegliere cosa fargli mangiare e preparalo, rifornire le scorte e pulire i loro recinti. Nel mentro dovremo scoprire la causa della mutazione e preparare un vaccino per curarli. Purtropppo non sarà possibile salvarli tutti, quindi bisognerà scegliere.

Annunciato per PC, attualmente Zoochosis non ha una data d'uscita ufficiale.