Enotria: The Last Song, annunciata la nuova data di uscita e una demo del souls-like italiano

Parliamo dunque di un'attesa di solo due mesi in più rispetto al lancio precedentemente fissato al 21 giugno e che poi si è deciso di posticipare in modo da non far scontrare il gioco con un ingombrante Elden Ring: Shadow of the Eredtree .

Gli sviluppatori del team italiano di Jyamma Games hanno annunciato la nuova data di uscita di Enotria: The Last Song . Il lancio del souls-like ispirato al folklore del Bel Paese arriverà su PS5, PC tramite Steam ed Epic Games Store il 21 agosto 2024 . Non solo, gli sviluppatori hanno confermato anche presto verrà resa disponibile una demo gratuita su PS5, Steam e Epic store .

Che cos'è Enotria: The Last Song

Per chi non lo sapesse Enotria: The Last Song è un souls-like con ambientazioni, atmosfere e musiche che ricordano molto il folklore e la cultura italiana. In tal senso gli sviluppatori preferiscono definirlo un "Summer-Soul", ossia un gioco che combina la bellezza di un'estate italiana con l'oscurità insita nel sotto genere nato grazie ai giochi di FromSoftware. Se volete saperne di più vi rimandiamo al nostro provato di Enotria: The Last Song dello scorso anno.

Oltre alla versione standard, in esclusiva su Epic Games Store è possibile acquistare la Deluxe Edition, che include 72 ore di accesso anticipato rispetto alla data di uscita, un estratto della colonna sonora digitale e dell'artbook, e una serie di extra che includono un set di skin per le armi esclusive, materiali per il potenziamento e altro ancora.