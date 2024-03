Broken Roads: data d'uscita ufficiale svelata da un trailer

Anche Broken Roads ha finalmente una data d'uscita ufficiale: il 10 aprile 2024. Ad annunciarla è stato l'editore tinyBuild con un nuovo trailer , in cui vengono mostrate delle sequenze di gioco inedite e vengono ribaditi i punti di forza del gioco: libertà nell'evoluzione del party, tante scelte da compiere e un mondo originale e dettagliato che per molti versi ricorda i primi due Fallout. Vediamo il filmato:

Broken Roads è un gioco di ruolo hardcore

Broken Roads sarà pubblicato su PC (Steam, GOG ed Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. Come già detto, è un gioco di ruolo isometrico che guarda ai classici del genere come Pillars of Eternity, Disco Elysium, Fallout, Wasteland, Tyranny, Pathfinder e Baldur's Gate. Drop Bear Bytes, lo studio di sviluppo, punta sull'originalità dello scenario, un'Australia post apocalittica, per interessare il pubblico. Fanno il resto i combattimenti a turni e una resa grafica di ottima qualità, al netto del livello produttivo e del genere stesso.

Per avere altri dettagli, leggete il nostro provato di Broken Roads, in cui abbiamo parlato ampiamente del gioco, che complessivamente ci era piaciuto molto tanto da farci venire voglia di canguro.