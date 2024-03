Dragon's Dogma 2 è giocabile anche tramite GeForce Now

NVIDIA ha annunciato l'arrivo di Dragon's Dogma 2 su GeForce Now, il suo servizio di cloud gaming in abbonamento. Quindi ora, a prescindere dal PC che possedete, potete giocarci con settaggi elevati, in particolare se siete abbonati alla fascia Ultimate che dà accesso a sistemi con una RTX 4080.

Il comunicato ufficiale ci ricorda che: "Atteso sequel del primo capitolo, Dragon's Dogma 2 è un action-RPG ambientato in un vasto mondo fantasy con una trama epica. Vesti i panni dell'Arisen e recluta le tue "Pedine" per combattere contro diversi mostri. Personalizza il tuo Arisen nell'editor scegliendo ogni dettaglio, dalla vocazione all'aspetto, per ottenere personaggi più realistici o eccentrici."

Nvidia ci ricorda anche che gli utenti Ultimate hanno a disposizione sessioni di gioco fino a 8 ore senza nessuna attesa. Inoltre non devono scaricare niente per giocare (nel caso giusto il client di GeForce Now, ma è possibile accedere al servizio anche da browser).