AI: The Somnium Files 3 sta per essere annunciato da Spike Chunsoft?

AI: The Somnium Files 3 potrebbe essere annunciato ufficialmente a breve da Spike Chunsoft, o almeno è ciò che suggerisce il misterioso teaser pubblicato dal game director e autore della serie, Kotaro Uchikoshi.

A rilanciare le teorie di un possibile reveal imminente ci hanno pensato anche i post di Akira Okada, assistant director di AI: The Somnium Files e director di AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative, nonché frequente collaboratore di Uchikoshi.

Il primo episodio del franchise, AI: The Somnium Files, lanciato nel 2019, ha ricevuto ottimi voti dalla stampa internazionale ed è stato particolarmente apprezzato dai fan dei lavori di Kotaro Uchikoshi, che come saprete ha creato anche la serie di Zero Escape.