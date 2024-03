Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, il video completo del panel al PAX East 2024

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è stato protagonista di un panel al PAX East 2024, e oggi CD Projekt RED ha pubblicato il video completo dell'evento, intitolato "Code, Sweat, and Cheers: How We Made Cyberpunk 2077: Phantom Liberty".

Capace di totalizzare vendite per 5 milioni di copie, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ha rappresentato per il team di sviluppo polacco un'importante occasione per rilanciare il gioco e introdurre elementi di spessore, alcuni dei quali verranno ripresi nel prossimo capitolo.

Hanno partecipato al panel figure come il game director Gabriel Amatangelo, l'associate game director Pawel Sasko, il creative director Igor Sarzynski, l'active lead quest designer Sarah Gruemmer e l'environment art director Kacper Niepokolczycki.