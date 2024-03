Valorant: Clove, il nuovo Agente del tactical shooter di Riot Games

L’immortale Clove e Kit Abilità

La Ultima di Clove è Seconda Occasione

In titoli come Valorant, dove non esiste una campagna single player, è sempre affascinante vedere come la caratterizzazione del personaggio passi attraverso la connessione tra questo e le sue abilità. Clove incarna il concetto dei "Bella Morte": il trapasso non è la fine, ma uno stato transitorio dal quale lei può andare e venire a piacimento. Rispetto ad altri personaggi che hanno a che fare con il concetto di anima e aldilà, il nuovo Agente è molto meno dark e più etereo, e la farfalla come elemento distintivo non è casuale. Nell'iconografia spirituale infatti è il simbolo della bellezza e dalla caducità, che incarna la brevità della vita ma anche la speranza di resurrezione e immortalità. Per capire l'impatto di questa scelta è necessario analizzare più da vicino le abilità di Clove.

"Smokedancer" è nome in codice scelto per il venticinquesimo personaggio giocabile nel roster di Valorant, già stato scovato dai data miner mesi fa. Un nickname che calza a pennello a Clove visto che buona parte della sua strategia è basata su granate e bombe fumogene, ma non solo. Questo pestifero Agente va e viene dal regno dei morti a piacere, ed è capace di dare del filo da torcere ai suoi avversari anche dall'aldilà.

Vediamo più nel dettaglio le abilità di Clove: