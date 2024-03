Valorant: abbiamo partecipato alla finale dei Masters di Madrid

La vittoria dei Sentinels

Sentinels contro Gen.G è stata la finale dei Valorant Masters di Madrid

Tra gli show internazionali del circuito Esportivo di Valorant, i Masters sono tra i più apprezzati dal pubblico. Per chi non conoscesse questa competizione, a contendersi il titolo sono le otto squadre emergenti dai Kickoff delle quattro leghe della VCT (Valorant Champions Tour). Per l'esattezza, all'apertura dei Masters di Madrid erano presenti due squadre americane (Sentinels e LOUD), due europee (Team Heretics e Karmine Corp), due dell'area del Pacifico (Gen.G e Paper Rex) e due cinesi (FunPlus Phoenix e EDward Gaming).

Parte della bellezza dell'esport, come accade per gli sport convenzionali, risiede nei racconti, nelle storie di giocatori e squadre. I Sentinels, che con questa vittoria sono diventati la seconda squadra assieme ai Fnatic a vincere due eventi internazionali, hanno un passato interessante alle loro spalle. Gli attuali campeones avevano già vinto i Masters di Reykjavík nel 2021, per poi iniziare un silenzioso declino negli anni successivi. Quest'anno quindi, dopo le qualificazioni, molte aspettative gravavano sulle spalle di Zekken, Sacy, Tenz, Johnqt e Zellsis, i cinque membri della squadra. E la vittoria non sarebbe stata così sentita se i Sen non avessero faticato a conquistarsela. Dall'altra parte i Gen.G, primo team coreano ad arrivare ai Masters, ha dato un grande filo da torcere, tanto che la vittoria di ogni match è stata in bilico fino agli ultimi round, e alla fine i Sentinels l'hanno portata a casa con un sudatissimo 3-2. La vittoria degli americani è stata esplosiva e li ha ricollocati nell'Olimpo dei campioni che avevano abbandonato da un po'.

Raccontata in questo modo forse potrà sembrare la telecronaca di un qualsiasi evento sportivo, ma credeteci quando vi diciamo che assistere dal vivo ad un evento di questo tipo fa capire la reale portata del coinvolgimento di pubblico e giocatori. Anzitutto perché Riot Games è sempre molto attenta a valorizzare la nazione che ospita l'evento in questione. Per stessa ammissione di John Needham, Presidente eSports in Riot, "Possediamo numerosi studi in tutto il mondo ed è importante che l'esperienza di ogni giocatore e spettatore sia autentica anche sotto il profilo culturale". E possiamo dirlo, l'evento aveva un'energia molto locale, data specialmente dal commento dei caster e presentatori spagnoli, assoluti toreri della serata.

La Madrid Arena era davvero gremita di pubblico per i Valorant Masters

A dirla tutta, ci siamo chiesti com'è possibile che l'intero palasport non sia crollato sotto il tifo del pubblico, e su questo particolare un interessante dietro le quinte l'ha fornito Leo Faria, Global Head Valorant Esports. Durante le partite, infatti, i giocatori sono assolutamente concentrati, quasi impassibili rispetto al frastuono dell'arena. Questo perché il livello di produzione live on stage di Riot ha raggiunto livelli davvero considerevoli. "Tutti i giocatori sono dotati di doppie cuffie, sia in-ear che over-ear, in modo da sentire soltanto il gioco, i compagni di squadra ed eventualmente gli allenatori. Tutti i monitor sono antiriflesso e posizionati attentamente in modo che gli schermi del pubblico non siano mai visibili ai giocatori". È un lavoro quasi alchemico, che va studiato e testato finché non si trova la formula perfetta. In questo senso l'esperienza maturata con League of Legends è stata essenziale.