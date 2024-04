Palworld: il cosplay di Zoe Rayne di zinieqcute è certamente il più curato

Palworld è diventato un successo enorme in pochissimo e, sebbene oramai i suoni numeri siano tornati a cifre più ragionevoli, il suo nome è noto e sta avendo impatto in più categorie, come ad esempio quella dei cosplay. Ora, possiamo vedere il cosplay di Zoe Rayne di zinieqcute.

zinieqcute ci propone un cosplay fedele del personaggio di Palworld. Ricordiamo che all'interno del videogioco il personaggio è il capo del gruppo noto come Rayne Syndicate. La ragazza ne è il leader, ma questo non significa che sia al sicuro in quanto i suoi sottoposti potrebbero facilmente tradirla. Rayne è quindi sul chi vive ed è pronta a combattere con il proprio Grizzbolt.

Cosa ne pensate del cosplay di Rayne realizzato da zinieqcute? Il personaggio è stato ricreato nel modo migliore?