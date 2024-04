Star Wars: X-Wing, fan spedì a Lucasarts i floppy fatti a pezzi per la difficoltà di una missione

Star Wars: X-Wing viene ancora oggi considerato uno dei migliori videogiochi di sempre tratti dalla serie di George Lucas. Quale altro titolo è stato in grado di simulare con altrettanto amore i combattimenti spaziali visti nei film? Questo nonostante fosse davvero difficile da domare. Difficilissimo in alcuni momenti, tanto che un giocatore frustrato fece a pezzi i floppy che contenevano il gioco e li spedì agli sviluppatori perché non riusciva a superare una missione.

A raccontare l'accaduto, ridendoci su, è stato David Wessman, uno dei progettisti delle missioni di Star Wars: X-Wing, alla Game Developers Conference della scorsa settimana. Lo sviluppatore ha per prima cosa spiegato come il team ha affrontato la questione autenticità, rendendo la serie speciale: "Per la serie X-Wing scegliemmo un approccio molto serio alla simulazione dei combattimenti nello spazio. Sono una specie di nerd. Anche se altri giochi offrivano la possibilità di essere il pilota di un caccia stellare, erano sostanzialmente degli action con combattimenti spaziali. Gli X-Wing richiedevano ai giocatori di sviluppare le abilità di un vero pilota: gestione dell'energia, consapevolezza della situazioni."