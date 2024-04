Prince of Persia: nuovo gioco forse in arrivo a fine anno dagli sviluppatori di Dead Cells

Ubisoft lancerà un nuovo Prince of Persia entro la fine dell'anno, sviluppato da Evil Empire, lo studio del roguevania Dead Cells. Il gioco dovrebbe chiamarsi The Rogue Prince of Persia e sarà disponibile in accesso anticipato su Steam. Nel caso in cui l'indiscrezione si verificasse, sarebbe il primo gioco dell'editore francese lanciato direttamente sulla piattaforma di Valve dal 2019.

A riportare la fuga di notizie è stato l'insider Tom Henderson, ormai considerato attendibilissimo, in particolare sui fatti riguardanti Ubisoft e Sony. Stando alle sue fonti, The Rogue Prince of Persia sarà un roguelike con aggiornamenti gratuiti continui, che si evolverà nel tempo in base ai feedback della comunità.