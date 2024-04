SERUM: annunciato il playtest con un nuovo trailer

Lo studio di sviluppo Game Island e l'editore Toplitz Productions hanno annunciato l'imminente lancio del playtest di SERUM, un survival in prima persona decisamente avventuroso, cui avevamo dedicato un provato. Per farlo hanno pubblicato un nuovo trailer, con sequenze inedite di gioco. Vediamolo:

Come spiegato nel comunicato ufficiale, il playtest sarà accessibile tramite Steam dal 24 aprile. Sarà sbloccato alle ore 13:00 CEST e durerà per sette giorni. I giocatori avranno così la possibilità di giocare di nuovo a SERUM e lasciare i propri commenti, aiutando gli sviluppatori a migliorarlo in vista del lancio in accesso anticipato su PC.