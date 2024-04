Genshin Impact: data e orario della presentazione dell'aggiornamento 4.6 con Arlecchino

Come da tradizione il prossimo grande aggiornamento di Genshin Impact verrà preceduto da una diretta su Twitch, dove Hoyoverse presenterà tutte le novità in arrivo. Nello specifico, l'appuntamento con la presentazione della versione 4.6 è in programma per le 14:00 italiane di venerdì 12 aprile.

Sarà possibile seguire l'evento in diretta tramite il canale Twitch ufficiale di Genshin Impact, a questo indirizzo, o recuperare in un secondo momento lo show in differita su YouTube, da qui. Durante la diretta verranno svelati dei nuovi codici promozionali che elargiranno Primogemme e non solo.