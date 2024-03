Genshin Impact: Arlecchino è in arrivo, è iniziato il marketing

Arlecchino è attesa per il per l'aggiornamento 4.6 . Ecco invece i dettagli dell' aggiornamento 4.5 .

Arlecchino era molto attesa dai fan di Genshin Impact: esiste infatti un subreddit dedicato al personaggio con oltre 26.000 iscritti , sebbene non sia ancora disponibile. Come spesso accade nel gioco, è già disponibile un po' di lore su Arlecchino se si sa dove cercare.

Il marketing per l'arrivo di Arlecchino in Genshin Impact è iniziato. Tramite i social, HoYoVerse ha svelato il personaggio con un nuovo artwork e un profilo del personaggio.

Il post social di Genshin Impact

Tramite Twitter, Genshin Impact ha condiviso una lunga descrizione del personaggio, che potete leggere in traduzione qui sotto.

"Ancora oggi, Arlecchino ricorda quella notte in cui fu nominata per la prima volta come Harbinger. Su per le scale e giù per la lunga galleria, con nulla da vedere attraverso le finestre se non un mondo di ghiaccio e neve senza fine."

"Il vento pungente ruggiva forte, ora come una risata gioiosa, ora come un cupo addio... Con un sussulto, Arlecchino si svegliò, le allucinazioni della sua memoria si mescolarono ai suoni della conversazione reale che la circondava."

"Il fuoco del focolare ardeva con vigore, il suo dolce calore pervadeva la stanza, e la sua luce rossa brillava sui volti dei bambini, illuminando i loro sorrisi innocenti e indifferenti. Se qualche passante non informato si fosse imbattuto in questo preciso momento, avrebbe sicuramente scambiato la scena davanti a loro per quella di una normale famiglia felice."

"Ma proprio mentre Arlecchino sollevava la tazza fumante per bere un sorso di tè nero bollente, l'orologio iniziò a suonare e in un istante le risate e l'allegria che riempivano la stanza furono bandite. Le fiamme tremolarono e per un attimo la luce vacillò, i volti di tutti i presenti assunsero un'espressione cupa."

Posando la tazza, Arlecchino si alzò e, con tono calmo e misurato, chiamò diversi nomi: "Chapleau, sei con Lyney. Recupera le informazioni richieste. Foltz, tu e Filliol siete di guardia. State indietro e occupatevi del focolare...".

"Sì, 'Padre'". Senza una sillaba ridondante, né un accenno di esitazione, risposero all'unisono. Non molto tempo dopo, il fuoco si era spento e la casa era caduta nel silenzio più assoluto, senza che si vedesse altro che un unico raggio di luce lunare infiltrato, che sbirciava attraverso una fessura delle tende su una tazza di tè che si raffreddava gradualmente.