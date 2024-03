Sony Pulse Explore, la recensione dei primi auricolari ufficiali per PS5 e PlayStation Portal

Inserire un prodotto in una già così ampia e variegata linea di dispositivi audio, che in diversi casi già si sovrappongono per caratteristiche e costo, non è affatto semplice. Con le Pulse Explore, Sony ha puntato su una migliore connessione con PlayStation 5 e sul collegamento esclusivo con PlayStation Portal, potendo fare affidamento sugli ottimi driver magnetici planari nati dalla collaborazione con Audeze. Al contempo, fornendo una connettività simultanea con tutti i dispositivi dotati di Bluetooth , Sony vuole raggiungere un pubblico ancora più ampio e attirare gli acquirenti, che potrebbero utilizzare gli auricolari anche per un uso generico. Il tutto racchiuso in un cofanetto venduto ad un prezzo di listino piuttosto elevato di oltre 200€ .

Sony continua a sfruttare la popolarità e iconicità del brand PlayStation andando a proporre continuamente sul mercato degli accessori per la sua console ammiraglia. Questa volta tocca ad un nuovo paio di auricolari, i quali si aggiungono ad un ormai ampia linea di dispositivi audio compatibili con PlayStation 5. Sulle nostre pagine abbiamo già recensito gli headset Sony 3D Pulse e Pulse Elite , ma anche gli INZONE H9 , H5 e H3 , per non parlare dei recenti auricolari INZONE Buds . Proprio questi ultimi ci torneranno utili in un paio di occasioni nella seguente recensione, quando parleremo del nuovo paio di auricolari Sony Pulse Explore .

Caratteristiche tecniche

Le Sony Pulse Explore si connettono simultaneamente a PS5 e al vostro smartphone sfruttando un duplice collegamento senza fili

Tra le specifiche tecniche di questo prodotto, quella in assoluto più rilevante è la presenza dei driver magnetici planari, i medesimi delle Pulse Elite, ovviamente rimpiccioliti per poter essere ospitati in un guscio così piccolo. Sony ha voluto puntare molto su questo aspetto anche a livello di marketing, in quanto questa nuova tipologia di driver permette di riprodurre i suoni con una distorsione bassissima, offrendo al contempo ricchi dettagli per tutto lo spettro delle frequenze udibili. Per sfruttare appieno questi driver, Sony ha implementato anche una nuova tecnologia proprietaria di trasmissione dati, chiamata PlayStation Link. Grazie ad essa, gli auricolari riceveranno un segnale audio non compresso e quindi privo di qualsiasi perdita di qualità, garantendo al contempo una latenza minima. PlayStation Link è già integrata in PlayStation Portal che tra l'altro non supporta altri collegamenti wireless, mentre per sfruttarla su PS5 invece dovremo ricorrere al dongle USB-A incluso nella confezione.

Non manca nemmeno la connettività Bluetooth, che rispetto alle INZONE Buds, funziona simultaneamente con la trasmissione dati dal dongle ed è universalmente compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di un modem Bluetooth. Questa combinazione di connettività permette alle Pulse Explore di essere compatibili non solo con le console PlayStation, ma anche con PC, Mac, Nintendo Switch, Steam Deck (e simili) e ovviamente con tutto il mondo smartphone e tablet. Sulle console PlayStation è presente anche il supporto al 3D Audio di Sony, per aumentare la sensazione d'immersione nei videogiochi e migliorare la direzionalità del suono. Ovviamente non poteva mancare nemmeno il microfono per la comunicazione con altri giocatori online. In realtà i microfoni sono due, uno per ciascun auricolare, dotati anche di una buona tecnologia di riduzione del rumore per offrire un campionamento migliore della voce.

Ecco come sono le Sony Pulse Explore se riposte nella loro custodia di ricarica

Essendo degli auricolari multiuso, utilizzabili anche nella quotidianità per fare una passeggiata all'aria aperta, lavorare in ufficio o per ascoltare musica, abbiamo pensato che Sony avesse investito nell'hardware per migliorare l'esperienza d'uso in questi ambiti. Purtroppo però si sente la mancanza della cancellazione attiva del rumore, un elemento chiave degli auricolari in questa fascia di prezzo. Manca inoltre tutta una serie di funzioni e semplificazioni, come i controlli per poter rispondere alle chiamate o cambiare brano direttamente dall'auricolare, oppure la sospensione automatica della riproduzione quando rimuoviamo un auricolare dall'orecchio. Contrariamente a quanto visto con le INZONE Buds, Sony non ha distribuito un'applicazione dedicata per controllare l'equalizzazione e le impostazioni di questi auricolari. Un vero peccato, visto che i driver magnetici planari offrono una libertà piuttosto importante per regolare le frequenze a piacimento.

Non è presente nemmeno la funzionalità di ricarica rapida ed in generale, vista la mancanza di un indicatore preciso di carica o di un'applicazione dedicata per il dispositivo, non è facile capire il livello d'autonomia degli auricolari. Dalle informazioni condivise da Sony, confermate poi dalla nostra prova, possiamo dirvi che l'autonomia dura circa 5 ore per singolo auricolare, più altre 10 in combinazione con la custodia di ricarica. Un'autonomia sicuramente sufficiente, ma decisamente sotto le aspettative, considerando che non è presente la cancellazione attiva del rumore e le dimensioni degli auricolari e della custodia sono piuttosto generose. Volendo fare un ulteriore confronto con le INZONE Buds, queste garantivano più del doppio dell'autonomia, potendo arrivare anche a 40 ore considerata la ricarica con la custodia.

Scheda tecnica Sony Pulse Explore