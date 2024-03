The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia disponibile per PC, con trailer

Bethesda ha annunciato il lancio della versione PC di The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia, il primo DLC del 2024 dell'amatissimo MMORPG, arriva insieme all'aggiornamento 41. Scaricandolo diventa possibile affrontare due nuovi dungeon e prepararsi a Gold Road, la nuova espansione.

Come già specificato, attualmente The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia è disponibile solo su PC. Le version console arriveranno il 26 marzo 2024, ossia tra un paio di settimane.