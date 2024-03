Stellar Blade: è stato svelato il numero dei boss e le loro dimensioni

Stellar Blade sta facendo molto parlare di sé per l'aspetto della protagonista, ma non bisogna dimenticare che è prima di tutto un gioco d'azione, che promette battaglie intense e divertenti. Le migliori battaglie spesso sono contro i boss . Proprio a questo riguardo, un canale YouTube francese - Julien Chièze - ha svelato il numero di potenti avversari che potremo affrontare. Secondo quanto riferito, ce ne saranno una ventina , tutti diversi anche per taglia.

Stellar Blade, data di uscita e altri dettagli

Eve, la protagonista di Stellar Blade

Ricordiamo che Stellar Blade sarà disponibile dal 26 aprile su PS5, come esclusiva (almeno al lancio). Il gioco è attualmente disponibile in prenotazione tramite Amazon, con uno sconto.

Stellar Blade si propone come un gioco d'azione in terza persona, ispirato a giochi come Nier Automata, Sekiro e Bayonetta. Dovremo usare la combo corpo a corpo, armi da fuoco, schivate e parry per avere la meglio sugli avversari. Potremo poi personalizzare Eve con diversi costumi e accessori.