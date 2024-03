NBA 2K24 è disponibile da oggi su Xbox Game Pass per console e cloud

Come era stato annunciato, NBA 2K24 è ora disponibile all'interno di Xbox Game Pass. I giocatori abbonati possono scaricare il gioco e utilizzarlo su console e tramite cloud. Il gioco di basket non era parte della lista inizialmente segnalata da Microsoft, ma è stato svelato come extra.

Oggi, 11 marzo, NBA 2K24 è parte di Xbox Game Pass. Come sempre dovete solo accedere al servizio, far il download o avviarlo tramite cloud e potrete giocare fino a quando sarà parte del catalogo e voi sarete abbonati. Se il gioco dovesse essere rimosso, non potrete più proseguire con la vostra partita, anche se il titolo fosse installato sulla console.