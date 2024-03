La prenotazione di Stellar Blade per PS5 è in sconto su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è possibile fare la prenotazione di Stellar Blade per PS5. Il gioco d'azione di Shift Up! costa al momento della scrittura 69.99€ invece di 79.99€ (prezzo ufficiale su PS Store). La data di uscita è fissata per il 26 aprile 2024. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La prenotazione è a prezzo minimo garantito: questo significa che se vi saranno ulteriori sconto dopo che avete effettuato il vostro ordine, il prezzo più basso sarà applicato alla vostra prenotazione in modo automatico. Non dovrete seguire l'andamento del prezzo o rifare l'ordine. Se il prezzo salirà, voi manterrete il prezzo scontato. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata in ogni momento. Il pagamento avviene solo al momento della spedizione.