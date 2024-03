Dragon's Dogma 2: precaricamento disponibile su Xbox, non è molto grosso rispetto ad altri tripla A

Capcom ha avviato il precaricamento dei dati di Dragon's Dogma 2 per Xbox Series X/S . Gli utenti possono quindi scaricare 69,94GB in previsione del lancio della versione definitiva, così da poter iniziare a giocare immediatamente (o quasi) al momento dello sblocco.

Tanti o pochi dati?

Dragon's Dogma 2 è in arrivo

La notizia arriva dalla Spagna, dove nel subreddit del gioco gli utenti che hanno prenotato Dragon's Dogma 2 in digitale hanno potuto iniziare a scaricarlo. Considerate che Capcom non ha annunciato data e ora dell'apertura del precaricamento, nonostante ormai non dovrebbe sorprendere più nessuno che gli editori offrano questa possibilità, viste le dimensioni dei giochi attuali.

Qualcuno si aspettava che Dragon's Dogma 2 pesasse di più in termini di spazio occupato, vista anche la scala della mappa, ma gli sviluppatori potrebbero aver risparmiato su certi elementi del gioco, riducendolo alla quantità attuale.

Per il resto vi ricordiamo che Dragon's Dogma 2 uscirà il 22 marzo. Non sappiamo se il precaricamento sarà aperto anche su PS5 e PC. Intanto datevi da fare a creare i vostri personaggi con la demo ufficiale.