TimeSplitters 4: prototipo della versione PS3 acquistato su Ebay e messo online

Nel corso degli anni, informazioni sul progetto sono state condivise da Free Radical Design e da alcuni sviluppatori, ma mai era stata trovata una build giocabile, con dentro una mappa multigiocatore, vista finora soltanto in alcuni disegni.

La versione recuperata è datata novembre 2008, con lo sviluppo che era iniziato poco prima del periodo in cui la compagnia è stata messa in amministrazione controllata, portando alla riduzione del personale da 185 a 40 persone e all'acquisizione da parte di Crytek .

Recentemente, è stato trovato su Ebay un prototipo della versione PS3 di TimeSplitters 4 , progetto cancellato nel 2008, che è stato messo online per la gioia dei fan della serie.

Una serie sfortunata

Appresa la notizia, David Doak, fondatore di Free Radical nonché director della serie, l'ha commentata in maniere ironica: "Questo è esattamente il genere di nosense cui "inserite il nome di qualsiasi editore> non era interessato nel 2008."

Se vi interessa, c'è anche un video del prototipo:

Purtroppo la serie TimeSplitters non è stata molto fortunata negli ultimi anni. Proprio di recente si è appresa la cancellazione di TimeSplitters Next per opere di Embracer Group, con susseguente chiusura definitiva dello studio. Chissà se giocheremo mai a un nuovo capitolo.