Dragon's Dogma 2 dice no al multigiocatore: il director spiega l'esatto motivo di design

Dragon's Dogma 2 permette di giocare con un intero team di personaggi. Oltre al nostro protagonista, avremo a fianco una serie di "Pedine", ovvero personaggi controllati dall'IA: noi ne creeremo uno e ne prenderemo in prestito altri, anche dagli altri giocatori. Ci sarà inoltre modo di farci aiutare anche da certi NPC. Non vi è però alcun tipo di multigiocatore. Come mai? Si tratta di un limite tecnico? Di una scelta di design?

In una intervista con Automaton, il director di Dragon's Dogma 2 Hideaki Itsuno ha spiegato che il multigiocatore non è stato mai preso in considerazione per questo nuovo gioco di ruolo d'azione, anche perché non vuole deviare dall'idea originale del primo capitolo, che vuole fondere l'esperienza in single player con le sensazioni di un gioco multigiocatore.