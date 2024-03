Tekken 8: ci saranno mai dei personaggi gratuiti tramite DLC? Bandai Namco risponde

Più precisamente, alla domanda se c'è la possibilità che Tekken 8 riceva un DLC gratuito sui personaggi, Harada ha risposto: "I personaggi sono i contenuti più costosi da sviluppare, ma parlando di ipotesi, potremmo prendere in considerazione l'idea più avanti . Restate sintonizzati per gli aggiornamenti".

Katsuhiro Harada, Project Chief Director di Tekken 8 , ha dichiarato in un'intervista a MP1st che il team di sviluppo di Bandai Namco Games " potrebbe " prendere in considerazione dei DLC gratuiti per i personaggi , anche se ha fatto notare che la creazione di nuovi personaggi è tra le cose più costose da sviluppare.

Tekken 8 e i nuovi personaggi

Per il momento, sappiamo che Tekken 8 introdurrà Eddy Gordo come primo personaggio DLC all'interno della Stagione 1. Non abbiamo però altri dettagli sui progetti futuri di Bandai Namco. Ricordiamo che il picchiaduro è disponibile da fine gennaio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Guardando al passato, Tekken 7 ha ricevuto molteplici personaggi post-lancio tramite gli extra stagionali, compresi personaggi storici come Kunimitsu, Ganryu, Armor King e Craig Marduk, ma anche delle "guest star" provenienti da altri giochi o da serie TV, come Negan di The Walking Dead e Noctis di Final Fantasy 15.

Quali sono le vostre speranze per Tekken 8?