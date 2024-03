Star Ocean: The Second Story R, team soddisfatto delle più di 2000 recensioni su Steam

Il risultato è davvero ottimo per la serie Star Ocean, mai accolta in maniera così benevola nel negozio digitale di Valve .

Il team di sviluppo di Star Ocean: The Second Story R è soddisfattissimo delle più di 2.000 recensioni ricevute dal gioco su Steam , delle quali il 96% positive, con solo il restante 4% di recensioni negative.

Tanta soddisfazione

Il director è soddisfatto

A condividere la sua soddisfazione sui social è stato il director del gioco, Yuichiro Kaito, che già in passato aveva espresso un certo orgoglio per l'andamento di Star Ocean: The Second Story R.

A questo punto viene da chiedersi quale sarà il prossimo progetto legato alla serie Star Ocean. I fan chiedono il remake di Star Ocean: Till the End of Time, ma stando a Kaito stesso non c'è niente di scolpito nella pietra. Intanto leggete la nostra recensione di Star Ocean: The Second Story R per ulteriori dettagli su questo splendido gioco di ruolo giapponese.