Dragon's Dogma 2: ci possono essere tre boss a schermo assieme, scappare è un rischio

Dragon's Dogma 2 promette un ampio mondo vivo e pieno di nemici pronti a farci la pelle, compresi potenti avversari come chimere, grifoni e ciclopi. Alle volte potrete essere tentati di fuggire da uno di questi, ma potrebbe non essere sempre la soluzione migliore visto che potreste imbattervi in un secondo boss e poi magari anche in un terzo: tutti e tre sarebbero a schermo in contemporanea.

L'informazione viene dal director Hideaki Itsuno che, parlando con Automaton-Media, ha affermato: "In Dragon's Dogma, se facevamo apparire due grandi boss, facevamo fatica a inserire anche i mostri "piccoli". Nel sequel, invece, anche tre boss di grandi dimensioni non sono un problema, così il giocatore può imbattersi nel boss successivo mentre scappa da quello precedente. Scappare ora comporta un rischio, aggiungendo una dose di realismo all'inseguimento".

Nonostante il primo gioco sia di alta qualità, all'epoca c'erano "molte carenze tecnologiche in termini di creazione di un vero e proprio mondo aperto. Ad esempio, quando si entrava in un'area densamente popolata come un castello o un dungeon, era necessario un breve tempo di caricamento per passare dai dati della visuale distante a quelli dettagliati dell'interno, il che impediva un'esperienza di gioco senza soluzione di continuità".