Helldivers 2, ecco il nuovo titolo di guerra Esplosione Democratica: trailer e dettagli

Helldivers 2 riceverà l'11 aprile un nuovo titolo di guerra, Esplosione Democratica, che Arrowhead Game Studio ha presentato con trailer e dettagli: si tratta di un aggiornamento che include anche stavolta armi, armature, mantelli ed emote.

Archiviati i festeggiamenti per la liberazione di Malevelon Creek in appena cinque ore, i giocatori di Helldivers 2 hanno dunque l'opportunità di impiegare i loro Super Crediti per l'acquisto di un nuovo contenuto premium.