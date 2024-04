MSI sta lavorando a tre nuovi monitor QD-OLED da gaming con display Samsung

Nel corso dell'ultimo CES 2024, MSI ha presentato una ricca lineup di monitor da gaming che arriveranno nel corso dell'anno. A quanto pare però l'azienda taiwanese ha ancora qualche sorpresa da svelare: gli ingegneri del dragone rosso stanno infatti lavorando a tre nuovi monitor QD-OLED dedicati al gaming che porteranno in dote pannelli prodotti da Samsung e che arriveranno sul mercato a breve. Ecco quello che sappiamo.

Display Samsung fino a 240 Hz

L'esistenza degli inediti monitor è stata svelata da @kuroberumo, che ha pubblicato le caratteristiche dei nuovi prodotti MSI sulle pagine di X.

Il modello di punta della gamma sarà l'MPG 241CQPX QD-OLED, caratterizzato da un pannello lucido con filtro antiriflesso da 34,18 pollici, una curvatura da 1800R e risoluzione UWQHD da 3440 x 1440 pixel. Il display con tecnologia Samsung sarà in grado di toccare 1000 nit di picco luminoso, con una luminosità nominale di 250 nit e certificazione True Black 400. La frequenza di aggiornamento sarà invece di 240 Hz.

Il MAG 321UP QD-OLED sarà il secondo modello a montare lo stesso pannello Samsung nella variante da 31.5 pollici, con risoluzione UHD da 3840 x 2160 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz. A chiudere la lineup ci sarà invece il MAG 271QPX QD-OLED E2, un monitor da 26,5 pollici con risoluzione WQHD da 2560 x 1440 pollici e frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz.

Tutti e tre i monitor di MSI saranno dotati di due porte HDMI 2.1 e di una porta DP 1.4a. Al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale e non siamo a conoscenza dei prezzi dei singoli prodotti. Molto probabilmente la casa del dragone fornirà nuovi dettagli al prossimo Computex 2024 previsto per giugno: nello stesso contesto AMD potrebbe svelare definitivamente l'architettura Zen 5 e i suoi nuovi processori della gamma Granite Ridge.