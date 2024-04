Google potrebbe rendere a pagamento le funzioni potenziate dall'IA del motore di ricerca

Secondo il Financial Times, Google starebbe valutando la possibilità di far pagare gli utenti per l'utilizzo dei suoi servizi di intelligenza artificiale. Sebbene i dettagli non siano ancora definiti, la situazione dovrebbe essere di questo genere: una serie di funzioni avanzate potrebbero diventare a pagamento, mentre le altre rimarrebbero accessibili gratuitamente.

Il modello di business potrebbe includere l'accesso a "servizi non essenziali" tramite un paywall che limiterebbe l'utilizzo delle funzioni premium, coinvolgendo direttamente anche gli utenti Apple.

FT suggerisce che questi servizi potrebbero essere inclusi nell'abbonamento One AI Premium di Google, che ha già introdotto funzionalità come Gemini su Gmail e Docs.

Le motivazioni dietro il gesto La ricerca Google potrebbe diventare a pagamento, ma solo se si vogliono utilizzare le funzionalità alimentate dall'IA L'idea di introdurre una tassa sull'uso dei servizi di intelligenza artificiale su dispositivi Apple potrebbe derivare dall'obiettivo di recuperare l'ingente investimento che Google perpetua al fine di mantenere il suo motore di ricerca come opzione predefinita su Safari, il browser principale su iPhone e iPad. Sebbene il Digital Markets Act (DMA) abbia modificato le dinamiche che riguardano i browser della Mela, ciò vale principalmente per l'Europa; il rapporto commerciale tra le due società rimane intatto in altre parti del mondo.

Richiedendo un pagamento dagli utenti per l'utilizzo dei servizi di intelligenza artificiale, Google potrebbe recuperare una parte dei fondi annualmente trasferiti a Cupertino. Per quanto riguarda il discorso generico, se il motore di ricerca diventasse a pagamento si tratterebbe di un cambiamento significativo per il core business di Google, finora sempre gratuito.

La ricerca tradizionale rimarrà in ogni caso gratuita grazie alla visualizzazione di annunci pubblicitari, che gli utenti continueranno a vedere anche se aderiscono all'abbonamento.