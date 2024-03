Apple potrebbe integrare Google Gemini per i servizi IA degli iPhone

Secondo fonti vicine alle due aziende, Apple starebbe valutando l'integrazione del motore di intelligenza artificiale Gemini di Google nell'iPhone, per implementare nuove funzionalità software. Le discussioni sono in corso per una potenziale licenza di Gemini, ma dettagli come i termini dell'accordo e il branding non sono ancora stati definiti.

Le trattative tra Apple e Google potrebbero portare ad un'espansione dei servizi AI di Google su oltre 2 miliardi di dispositivi Apple, potenziando gli sforzi della società di ricerca per colmare il divario con OpenAI, sostenuta da Microsoft.

Nel caso l'accordo si concretizzasse, Apple non sarebbe la prima compagnia a utilizzare Gemini: Samsung ha introdotto le funzionalità AI sui suoi Galaxy, alimentate proprio dall'Intelligenza Artificiale di Google.