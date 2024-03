Hi-Fi RUSH, voti eccellenti anche su PS5 per l'ex esclusiva Xbox

Quest'ultima, come sappiamo, per il momento ruota attorno a soli quattro titoli : Hi-Fi RUSH, Pentiment, Grounded e Sea of Thieves, che si pone attualmente come il gioco più prenotato su PlayStation Store .

Il futuro? Chissà

L'azione frenetica di Hi-Fi RUSH

Esaurito il proprio compito su PC e Xbox, Hi-Fi RUSH ha insomma l'occasione di ampliare non di poco la propria base d'utenza, nell'ambito di un'operazione che potrebbe rilanciare la serie e riconfermarla in futuro con nuovi episodi.

In generale, questa prima mandata di esclusive Xbox pubblicate su PS5 e Nintendo Switch servirà a tastare il terreno in vista di un futuro in cui probabilmente mosse strategiche del genere verranno pianificate in maniera sistematica, pur senza andare a depredare completamente la line-up first party Microsoft.