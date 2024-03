Sea of Thieves per PS5 è il gioco più prenotato su PlayStation Store negli USA e in UK

La versione PS5 di Sea of Thieves è attualmente il gioco più prenotato su PlayStation Store negli USA, nel Regno Unito, in Francia e in Germania, mentre in Spagna occupa la terza posizione nella classifica dei preorder.

Come sappiamo, le prenotazioni di Sea of Thieves per PS5 sono state aperte un paio di giorni fa e a quanto pare gli utenti hanno risposto all'appello con grande entusiasmo, il che lascia presagire un debutto di successo per il simulatore di pirata firmato Rare.

A maggior ragione considerando che fra i titoli in prenotazione su PlayStation Store ci sono anche nomi come Dragon's Dogma 2, Elden Ring: Shadow of the Erdtree e MLB The Show 24, quest'ultimo particolarmente forte in America.