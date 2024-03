Mario Vs. Donkey Kong, un trailer ripercorre la rivalità fra i due personaggi

Il nuovo trailer di Mario Vs. Donkey Kong ripecorre la storica rivalità fra i due protagonisti del gioco, che come sappiamo sono stati creati come rivali ai tempi dell'uscita dell'originale Donkey Kong.

Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Mario Vs. Donkey Kong rilancia il rapporto fra l'idraulico baffuto e il nerboruto gorilla, che nel corso degli anni ha attraversato periodi di pace e collaborazione ma anche di accesa rivalità.

In questo video, in particolare, vediamo i due personaggi cooperare nei titoli sportivi ma anche sfidarsi in gare frenetiche, oppure affrontarsi a viso aperto nei grandi classici: sono effettivamente "nemici per la pelle", come descrive il trailer.