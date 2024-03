X-Men, il cosplay di Dark Phoenix da Lada Lyumos è tutto un fuoco

Dark Phoenix risplende in tutta la sua malvagia potenza nel fiammeggiante cosplay realizzato da Lada Lyumos, che ha confermato ancora una volta la propria passione per il mondo dei supereroi, sia Marvel che DC.

Costume nero e rosso in stile seconda pelle, fascia sulla vita, capelli rossi e fiamme che fuoriescono dalle mani, la modella russa ha confezionato anche stavolta un lavoro coi fiocchi, sia per la posa che per gli effetti di post-processing.

A proposito del supergruppo mutante, avete visto il trailer italiano di X-Men '97, la serie animata in uscita su Disney+ il prossimo 20 marzo?