Hi-Fi RUSH è ora disponibile su PS5, conferma il trailer di lancio

Come saprete, ci sono almeno tre buoni motivi per tuffarsi nel fiume di colori di Hi-Fi RUSH su PS5 : parliamo di uno dei titoli più apprezzati dello scorso anno , che approda sulla console Sony nell'ambito della rinnovata strategia multipiattaforma di Xbox.

Un'esperienza di valore

Hi-Fi RUSH ha come protagonista Chai, un aspirante rockstar che insieme alla sua squadra di ribelli è pronto ad affrontare le insidie di una società futuristica, sullo sfondo di uno scenario in cui sembra che ogni azione vada a tempo di musica.

Accompagnati dalla coinvolgente colonna sonora firmata da artisti come Nine Inch Nails e The Black Keys, ci troveremo a esplorare un affascinante mondo in cel shading mentre combattiamo numerosi avversari. Avete letto la recensione di Hi-Fi RUSH?