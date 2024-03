Sand Land, la demo è disponibile su PC, PS5 e Xbox: ecco il trailer

In arrivo il prossimo 26 aprile con diverse edizioni, Sand Land riprenderà gli eventi e i personaggi del manga di Akira Toriyama pubblicato nel 2000, che di recente è diventato un OAV nonché una serie animata per la piattaforma Disney+ .

Azione frenetica

Impostato come un action RPG con grafica in cel shading, Sand Land racconta di un mondo trasformato in un enorme deserto e di come il figlio di Satana, Beelzebub, accetti di aiutare un anziano sceriffo a trovare una fonte d'acqua per il suo villaggio.

Oltre a poter combattere al comando del protagonista dell'avventura, potremo anche metterci alla guida di diversi veicoli equipaggiati con potenti armi e dar vita a scontri spettacolari fra le dune.