Dragon Ball: Sparking! Zero, il gameplay verrà presentato domani su YouTube

Il gameplay di Dragon Ball: Sparking! Zero verrà presentato ufficialmente su YouTube nella giornata di domani, 20 marzo, alle 15.00 ora italiana: lo ha annunciato Bandai Namco attraverso un breve messaggio sui social.

Akira Toriyama non ci sarà, purtroppo

Immaginiamo che Akira Toriyama, scomparso alcuni giorni fa, abbia già avuto modo di vedere in azione Dragon Ball: Sparking! Zero, ma è triste pensare che non potrà seguire lo sviluppo anche di quest'ultima trasposizione del suo capolavoro.

Naturalmente le sue opere continueranno a vivere a maggior ragione dopo la sua dipartita, dimostrando ancora una volta come il genio di Toriyama abbia creato storie e personaggi ancora perfettamente attuali.